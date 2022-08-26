Нідерландське місто Гаага заявило, що проситиме тимчасового зняття санкцій ЄС проти Росії, оскільки воно намагається вчасно знайти заміну контракту з "Газпромом".

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні зазначається, що санкції, запроваджені Європейським Союзом проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну зобов’язують уряди та інші державні органи припинити чинні контракти з російськими компаніями до 10 жовтня.

Для Гааги це означає, що вона повинна знайти нового постачальника газу, щоб замінити угоду з “Газпромом”. Місто заявило, що провело загальноєвропейський тендер у червні та липні, але не отримало жодної пропозиції від потенційних постачальників.

“Індивідуальні переговори з постачальниками обов’язково приведуть до угоди, але не раніше кінцевого терміну 10 жовтня”, — написала в листі до міської ради олдермен Саскія Бруїнс.

Також вона зазначила, що Гаага проситиме звільнення від поточної домовленості до 1 січня 2023 року, щоб гарантувати безпеку постачань і полегшити переговори. Бруїнс запевнила, що “відстрочку” дозволять, оскільки Гаага виконала умову проведення своєчасного тендеру, але без позитивного результату.

Однак вона додала, що будь-який новий контракт, який має набути чинності 1 січня, буде значно дорожчим, ніж нинішня домовленість міста з “Газпромом”.

Гаага є одним із багатьох нідерландських муніципалітетів, які мають енергетичний контракт з “Газпромом”, але першою повідомила, що проситиме звільнення від санкцій.