Про це він заявив під час виступу в судовому засіданні, трансляцію вів телеканал “Прямий”.

“У 2014 році під час мобілізації у нас на складах було 462 черевики з високим берцем, 1200 т керосину для всієї авіації України, 36 тис. т дизельного пального і 8,5 тис. т автобензину. На складі 200 шоломів кевларових, 200 бронежилетів. І починаючи з 2014 і 2015 року – я пишаюся тим, що на сьогодні Україна з тих 462 черевиків дійшла до високоточної зброї, крилатих ракет, модернізації літаків, модернізації вертольотів. В цілому переоснащення армії та в цілому спроможностей, які визначаються за озброєннями і військовою технікою”, – заявив Павловський.

Зазначимо, що Ігор Павловський брав участь обороні Маріуполя у 2014 році, а згодом став заступником міністра оборони та займався постачанням озброєння для ЗСУ в найтяжчі для України роки після початку російської агресії.

“Я вісім разів об’їхав передній край. Тих, хто мене звинувачує, біля себе я не бачив. Як той, хто біля мене не був, сьогодні сміє втоптувати в багнюку генеральські пагони, честь, совість? Дві війни за плечима і 38 років вислуги”, – заявив він.

Павловський зауважив, що обвинувачення не надало жодних документів на підтвердження своїх заяв про неспроможність “Кузні на Рибальському” будувати військові кораблі.

“Те, що пишуть в підозрі – це повний абсурд, я її не зрозумів, тому великим шрифтом я на ній написав “З підозрою не згоден”. Абсурд. Говорити про те, що “Ленінська кузня” не спроможна робити кораблі, це абсурд, який заносять в суд, не підтверджуючи ніякими документами”, – заявив бойовий генерал..

Павловський запевнив, що завод “Кузня на Рибальському” – єдине підприємство в Україні, яке спроможне виготовляти військові кораблі. А всі контракти укладались відповідно до чинного законодавства і з усіма передбаченими процедурами.

За його словами, справа щодо “Кузні на Рибальському” і його роботи в Міноборони це спроба влади дискредитувати офіцерів ЗСУ.

“А тепер скажіть, за що ця підозра? Навіщо це зроблено? Це замовлення для того, щоб дискредитувати генералів Збройних сил України, щоб дискредитувати офіцерів ЗСУ”, – підкреслив Павловський.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань підозрює колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.