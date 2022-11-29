Про це повідомляє CNN.
Десятки офіцерів Корпусу вартових Ісламської революції, військової гілки виконавчої влади Ірану, яка відповідає за захист Ісламської революції та її звершень, покликали слідкувати за представниками національної команди.
Наразі футболістам заборонено покидати місце розташування збірної та зустрічатись з іноземцями.
Нагадаємо, що 29 листопада збірна Ірану проведе матч 3-го туру групового етапу проти США. Він почнеться о 21.00.
У першому поєдинку турніру Іран поборола Англія з рахунком 2:6, а в наступному матчі іранці перемогли Уельс з рахуком 2:0.
- Головному управлінню розвідки України стало відомо про проєкт постачання балістичних ракет з Ірану до Росії.
- Іран пообіцяв РФ надати ракети “земля-земля” на додаток до безпілотників,повідомили двоє високопоставлених іранських посадовців і двоє іранських дипломатів, що може викликати обурення Сполучених Штатів та інших західних держав.