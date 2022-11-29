Сім'ям гравців збірної Ірану з футболу погрожували тюремними ув’язненнями, а також тортурами, якщо футболісти не будуть поводитися "правильно" перед матчем проти Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN.

Десятки офіцерів Корпусу вартових Ісламської революції, військової гілки виконавчої влади Ірану, яка відповідає за захист Ісламської революції та її звершень, покликали слідкувати за представниками національної команди.

Наразі футболістам заборонено покидати місце розташування збірної та зустрічатись з іноземцями.

Нагадаємо, що 29 листопада збірна Ірану проведе матч 3-го туру групового етапу проти США. Він почнеться о 21.00.

У першому поєдинку турніру Іран поборола Англія з рахунком 2:6, а в наступному матчі іранці перемогли Уельс з рахуком 2:0.