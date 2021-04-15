Високопоставлений представник керівної партії Японії заявив у четвер, що скасування Олімпіади цього року в Токіо залишається одним з варіантів, якщо криза з COVID-19 посилиться.

Про це повідомляє агентство Reuters.

“Якщо виявиться, що [проведення Олімпіади] більше неможливо, то ми повинні це зупинити. Якщо Олімпійські ігри можуть розповсюдити інфекцію, то для чого вони потрібні?” – заявив генеральний секретар Ліберально-демократичної партії Тошіхіро Ніка в коментарі телеканалу TBS

У зв’язку з тим, що Японія знаходиться в розпалі четвертої хвилі коронавірусу, в останні тижні знову з’явилися сумніви щодо того, чи зможе Токіо провести літні Ігри.

Але уряд і офіційні особи-організатори постійно заявляли, що Ігри відбудуться.

Проте заяви про можливе скасування Олімпіади представника керівної партії було достатньо, щоб схвилювати громадськість. Хештег “Олімпійські ігри скасовані” вийшов в тренди в Twitter в Японії: станом на полудень четверга користувачі написали близько 50 000 твітів.

При цьому прем’єр-міністр Есіхіде Суга ухилився від питання журналіста про те, чи дійсно скасування можливе, заявивши лише, що уряд як і раніше віддає всі сили боротьбі з пандемією напередодні Олімпіади.

“Немає ніяких змін в позиції уряду, який повинен зробити все можливе для запобігання поширенню інфекцій в міру того, як ми наближаємося до Олімпійських ігор”, – сказав він на пресконференція.

Олімпійські ігри в Токіо, які були перенесені на рік через пандемію, мають пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року.