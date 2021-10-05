У окрузі Оріндж, що у південній Каліфорнії, ввели надзвичайний стан через масштабний розлив нафти.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Аварія сталася на одній з платформ, розташованій на відстані 8 км від Хантінгтон-біч. У море розлилося майже 600 тисяч літрів нафтопродуктів. У зв’язку з цим в окрузі заборонили риболовлю й закрили пляжі, популярні серед відвідувачів й серфінгістів.

Компанія Amplify повідомила про розлив нафти тільки через 12 годин після того, як це сталося. За словами директора Amplify Мартін Вілшера, представники організації помітили нафтовий блиск в суботу вранці, хоча мали спеціальне обладнання, яке мало б показати розлив нафти.

Наразі з’ясовують, чи міг якір пошкодити нафтопровідну трубу.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що намагатиметься мобілізувати всі можливі ресурси для захисту місцевих жителів та довкілля й оголосив про введення надзвичайного стану через екологічну катастрофу:

“Країна намагається скоротити бюрократизм та мобілізувати всі доступні ресурси для захисту здоров’я населення й навколишнього середовища”.

Точне місце аварії підводного трубопроводу поки що не встановлено. Невідомо, чи продовжують нафтопродукти витікати в море. Окрім цього, продовжуються роботи із ліквідації наслідків аварії. Рятувальники вже відкачали 19 тисяч літрів нафти.

У місцевому заповіднику через розлив нафти гинуть риба й птахи.