Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, на початку поліція прийшла у встановлений активістами “Європейської Солідарності” намет для обігріву з вимогою негайно його згорнути. Пояснили це тим, що намет стоїть “у небезпечному місці”.

Ар’єв категорично не згоден з такою позицією, наголосивши, що причиною тут є те, що це допомога не від чинної влади,

“Весь Херсон зараз небезпечне місце, де по кількадесятків прильотів за день, але саме наш намет у небезпечному! Цинічно і підло. Владі плювати на те, що людям треба зігрітись, набрати гарячої води та зарядитись. Якщо гуманітарна допомога не від влади — то геть з міста”.

Також нардеп нагадав про ситуацію з пекарнею, в якій мали б роздавати безплатний хліб. Він натякнув, що саботаж роботи пекарні здійснюється через наказ “одного Кірила з ОП”. На місці з цим ведуть боротьбу активісти, а “ЄС” відправляє колективне депутатське звернення до генпрокурора та ДБР.

На противагу, Ар’єв зазначив, що у Миколаєві допомогу приймають зі вдячністю:

“У Миколаєві допомогу приймають із вдячністю — там розуміють, що справа боротьби за Україну спільна, а не приватизована. І, якщо херсонська влада на чолі з головою Військової адміністрації Галиною Луговою не отямиться, не припинить перешкоджати, значить вона точно працює на агресора, руйнуючи спільні зусилля із захисту України та її громадян”.

Місцева влада поки що не прокоментувала ситуацію на офіційному рівні.