Влада Києва не виключає закриття шкіл та дитсадків і зупинення транспорту через критичну ситуацію із поширенням коронавірусу.

Про це в етері телеканалу “Україна 24” заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

“Ситуація поки, на жаль, зовсім не покращилася. Бачимо, м’яко кажучи, не зовсім серйозне ставлення до карантинних обмежень зі сторони містян”, — заявив Поворозник.

За словами чиновника, за останні два тижні влада додала понад 1000 ліжкомісць у лікарнях, але заповненість досі залишається високою.

На цьому тлі влада не виключає посилення карантинних обмежень.

“Ситуація критична, у нас сьогодні діти 1-4 класів пішли до школи […], але якщо ситуація не зміниться, нам доведеться закривати і 1-4 класи, і дитячі садки і ухвалювати рішення, щоб обмежити роботу транспорту в цілому”, – заявив чиновник.