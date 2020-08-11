Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Ріта Тамашунене, передає пресслужба МВС.
“Ми уважно стежимо за ситуацією в Білорусі і підготували план на випадок збільшення кількості громадян Білорусі, які клопочуть про надання притулку в Литві. Особи, які подадуть клопотання про надання притулку і мають право на статус біженця, отримають такий притулок у нашій країні”, – заявила Тамашунене.
Вона також висловила стурбованість діями білоруських служб через придушення протестів.
“Представники білоруської опозиції вже не вперше раз шукають притулку в Литві. І якщо це відбудеться цього разу, як через політичні обставини, так і через можливі інші загрози, ми готові допомогти їм, поки у них не буде можливості благополучно повернутися додому”, – додала міністр.
МВС Литви підкреслює, що в 2014 році також пропонувала притулок українським опозиціонерам.
Раніше міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) виступили зі спільною заявою з приводу протестів в Білорусі. Вони закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.
Держдепартамент США та Білий дім також висловили стурбованість з приводу проведення виборів у Білорусі та закликали владу не застосовувати силу до протестувальників.
- Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.
- Вдень 9 серпня в Білорусі почалися масові протести.
- У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.
- 10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту.
- Сьогодні стало відомо, що Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві.