Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Ріта Тамашунене, передає пресслужба МВС.

“Ми уважно стежимо за ситуацією в Білорусі і підготували план на випадок збільшення кількості громадян Білорусі, які клопочуть про надання притулку в Литві. Особи, які подадуть клопотання про надання притулку і мають право на статус біженця, отримають такий притулок у нашій країні”, – заявила Тамашунене.

Вона також висловила стурбованість діями білоруських служб через придушення протестів.

“Представники білоруської опозиції вже не вперше раз шукають притулку в Литві. І якщо це відбудеться цього разу, як через політичні обставини, так і через можливі інші загрози, ми готові допомогти їм, поки у них не буде можливості благополучно повернутися додому”, – додала міністр.

МВС Литви підкреслює, що в 2014 році також пропонувала притулок українським опозиціонерам.

Раніше міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) виступили зі спільною заявою з приводу протестів в Білорусі. Вони закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.

Держдепартамент США та Білий дім також висловили стурбованість з приводу проведення виборів у Білорусі та закликали владу не застосовувати силу до протестувальників. 