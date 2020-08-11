У зв'язку з протестами в Білорусі і тиском влади Литва готова надати притулок місцевим опозиціонерам. Вільнюс також готується до напливу політичних біженців.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Ріта Тамашунене, передає пресслужба МВС.

“Ми уважно стежимо за ситуацією в Білорусі і підготували план на випадок збільшення кількості громадян Білорусі, які клопочуть про надання притулку в Литві. Особи, які подадуть клопотання про надання притулку і мають право на статус біженця, отримають такий притулок у нашій країні”, – заявила Тамашунене.

Вона також висловила стурбованість діями білоруських служб через придушення протестів.

“Представники білоруської опозиції вже не вперше раз шукають притулку в Литві. І якщо це відбудеться цього разу, як через політичні обставини, так і через можливі інші загрози, ми готові допомогти їм, поки у них не буде можливості благополучно повернутися додому”, – додала міністр.

МВС Литви підкреслює, що в 2014 році також пропонувала притулок українським опозиціонерам.

Раніше міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) виступили зі спільною заявою з приводу протестів в Білорусі. Вони закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.