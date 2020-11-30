Міський голова Львова Андрій Садовий виступив проти введення локдауну на різдвяні свята через "особливу атмосферу" у місті.

Про це повідомляє пресслужба мерії.

За словами Садового, в місті кількість новий хворих та зайнятих ліжкомісць “рівно тримається”.

“Ми маємо близько 49% ліжок зайнятих у наших міських комунальних лікарнях”, — заявив він.

Міський голова вважає, що уряд має враховувати специфіку регіонів у разі введення локдауну.

Зважаючи на стабільну ситуацію з коронавірусом в “особливу атмосферу” Львова під час свят, мер виступає проти посилення обмежень в місті.

“Наприклад, ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас у цей час завжди є особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони діяти не будуть”, — заявив мер.

Садовий переконаний, що замість посилення обмежень треба “щодня моніторити ситуацію” та сприяти дотриманню громадянами карантинних обмежень, які вже є, та маскового режиму.

“Воно може дати більший ефект, ніж просто різко все зупинити. Жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста. По країні потрібно дивитись, де яка готовність є, тому що якщо медична система є готова, то це один варіант, якщо не готова — треба закривати. Ми у Львові поки що тримаємо ситуацію”, — зауважив міський голова.