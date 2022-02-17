Народна депутатка від партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко відреагувала на сьогоднішні обстріли бойовиками мирних територій на Луганщині.

Про це Ірина Геращенко написала у Facebook.

Нардепка нагадала, що Станиця Луганська вважається спокійною територією, хоч і знаходиться поруч з лінією зіткнення; там також розташована місія ОБСЄ.

Геращенко зауважила, що бойовики вже не перший рік порушують Мінські угоди, порушуючи режим тиші. Одначе, зазвичай це здійснюється вночі, коли місія завершує робочий день. А ці обстріли мирних територій були вранці, що дозволяє припустити, що це була свідома провокація з боку російських найманців.

“Ці провокаційні ранкові обстріли викликають особливе занепокоєння і свідчать про готовність окупантів до загострення ситуації на лінії зіткнення. Так само особливої реакції вимагає те, що обстріляно саме дитячий заклад, востаннє по школах лупили взимку 17, в Авдіівці”, – зауважила політикиня.

Ірина Геращенко наголосила, що партія “Європейська Солідарність” оцінює ці дії російських найманців як порушення Мінських угод.

Обстріл дитячого садочка здійснюється на фоні нарощення Росією військ на кордоні з Україною. Нардепка стверджує, що ця провокація свідчить про готовність окупанта йти далі у своїх агресивних намірах проти України. І на це необхідна жорстка відповідь як чинної української влади, так і світової спільноти. Потрібно негайно скликати зустріч Тристоронньої контактної групи, скликати телефонні консультації в нормандському форматі – “й обговорювати там не формули Штайнмаєра, а безпеку українських дітей”.

Також, на переконання Ірини Геращенко, президент України Володимир Зеленський повинен звертатися до західних партнерів з вимогою негайного введення санкції проти Росії у зв’язку з обстрілами.

“Влада, яка вчора так пафосно святкувала день єднання, має сьогодні продемонструвати справжню єдність зі Станицею Луганською, жителі якої знаходяться в небезпеці через обстріли”, – заявила Геращенко.

Вона додала, що зараз суспільство повинне об’єднатися навколо захисту українського суверенітету та безпеки мирного населення.