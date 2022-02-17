Про це Ірина Геращенко написала у Facebook.
Нардепка нагадала, що Станиця Луганська вважається спокійною територією, хоч і знаходиться поруч з лінією зіткнення; там також розташована місія ОБСЄ.
Геращенко зауважила, що бойовики вже не перший рік порушують Мінські угоди, порушуючи режим тиші. Одначе, зазвичай це здійснюється вночі, коли місія завершує робочий день. А ці обстріли мирних територій були вранці, що дозволяє припустити, що це була свідома провокація з боку російських найманців.
“Ці провокаційні ранкові обстріли викликають особливе занепокоєння і свідчать про готовність окупантів до загострення ситуації на лінії зіткнення. Так само особливої реакції вимагає те, що обстріляно саме дитячий заклад, востаннє по школах лупили взимку 17, в Авдіівці”, – зауважила політикиня.
Ірина Геращенко наголосила, що партія “Європейська Солідарність” оцінює ці дії російських найманців як порушення Мінських угод.
Обстріл дитячого садочка здійснюється на фоні нарощення Росією військ на кордоні з Україною. Нардепка стверджує, що ця провокація свідчить про готовність окупанта йти далі у своїх агресивних намірах проти України. І на це необхідна жорстка відповідь як чинної української влади, так і світової спільноти. Потрібно негайно скликати зустріч Тристоронньої контактної групи, скликати телефонні консультації в нормандському форматі – “й обговорювати там не формули Штайнмаєра, а безпеку українських дітей”.
Також, на переконання Ірини Геращенко, президент України Володимир Зеленський повинен звертатися до західних партнерів з вимогою негайного введення санкції проти Росії у зв’язку з обстрілами.
“Влада, яка вчора так пафосно святкувала день єднання, має сьогодні продемонструвати справжню єдність зі Станицею Луганською, жителі якої знаходяться в небезпеці через обстріли”, – заявила Геращенко.
Вона додала, що зараз суспільство повинне об’єднатися навколо захисту українського суверенітету та безпеки мирного населення.
- Нагадаємо, за даними штабу операції Об’єднаних сил (ООС), станом на 11:00 російські найманці на Донбасі 29 разів відкривали вогонь, обстрілюючи не тільки українських військових, а й населені пункти з мирними жителями.
- Один з обстрілів окупантів – обстріл Станиці Луганської із важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм. Терористи випустили по населеному пункту 32 снаряди, один із яких пошкодив дитячий садок, в якому на момент обстрілу перебували діти