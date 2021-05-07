Діюча влада витрачає близько 6 мільйонів доларів на місяць на Верховну Раду, зокрема на доплати представникам монобільшості – нардепам від пропрезидентської партії "Слуга народу".

Про це розповіла в інтерв’ю виданню “Цензор.НЕТ” народна депутатка з фракції “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар.

За її словами, нардепи-“слуги” у приватних розмовах навіть не приховують факт неофіційних доплат.

Сюмар уточнила, що йдеться про суми в розмірі 20 тисяч доларів на нардепа на місяць (проте є чутки, що такі доплати “слугам” можуть підняти до $30 тисяч).

“Подейкують, що зараз депутати більшості отримують місячну доплату двадцять тисяч, з обіцянкою підняти до тридцяти. В доларах. Вони цього в розмовах особливо і не приховують. Виходить, що це десь 6 мільйонів доларів, які влада на місяць витрачає на парламент і які заносять ззовні. І тому всі так слухняно тиснуть на кнопки. Зелені. Можна зрозуміти, чому так мало дискусій і аргументів. Зелена партія добре відчуває правила і запах “зелених грошей”. І тисне на зелені кнопки”, – наголосила Сюмар.

Депутатка зазначила, що гроші на фінансування “слуг народу” надходять від олігархів.

“Загалом історія із деолігархізацією – дуже смішна насправді. Тому що саме олігархи є головними спонсорами цієї влади. Причому не лише інформаційними спонсорами. Саме вони заносять гроші, за які потім утримується більшість у парламенті”, – заявила Сюмар.

Депутатка згадала про пропозицію президента Володимира Зеленського “законодавчо закріпити статус олігарха”. Сюмар зазначила, що реальна деолігархізація – “це про незалежний Антимонопольний комітет, а не абсурдний “статус олігарха” і заборону брати участь у виборах”.

“Ну і сумнів у щирості викликає запитання, хто тоді платитиме депутатам більшості такі величезні гроші. Ті суми, про які зараз говорять в Раді… це сильно розбещує. І таке розбещення породжує найбільш абсурдні голосування за багато неконституційних норм”, – підсумувала Сюмар.