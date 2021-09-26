Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.
Таким чином він прокоментував вбивство касира, що сталося 19 вересня в місті Ідар-Оберштайн.
Під час розслідування виявилось, що вбивця виступає проти вакцинації, підтримує теорію змов щодо COVID-19 та має ультраправі погляди.
“Група Querdenker стає все меншою, але, на жаль, все більш радикалізованою”, – сказав міністр, додавши, що політично вмотивоване насильство з боку таких людей створює загрози для країни.
“Вони можуть розділити країну, якщо не боротися з ними за допомогою усіх можливих правових інструментів”, – наголосив Зеєгофер.
19 вересня в магазині однієї з АЗС міста Ідар-Оберштайн 49-річний покупець застрелив 20-річного касира. Трагедія сталася через відмову продавця обслуговувати клієнта без маски. Чоловік, який до цього не мав проблем із поліцією, повернувся додому, взяв револьвер і знов приїхав до магазину, але у масці. Знявши її перед касиром і почувши повторне прохання одягти її назад, він вистрелив продавцю у голову.
Це вбивство викликало схвалення серед ультраправих та коронаскептиків.
- У Німеччині зростають показники захворюваності на коронавірус. Найбільший спалах спостерігається на заході країни, особливо в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Там у четвер показник захворюваності за сім днів склав 122,4. Водночас за останній тиждень було зареєстровано майже 22 тисячі нових випадків.