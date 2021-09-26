Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєгофер заявив, що дії коронаскептиків мають бути покарані.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Таким чином він прокоментував вбивство касира, що сталося 19 вересня в місті Ідар-Оберштайн.

Під час розслідування виявилось, що вбивця виступає проти вакцинації, підтримує теорію змов щодо COVID-19 та має ультраправі погляди.

“Група Querdenker стає все меншою, але, на жаль, все більш радикалізованою”, – сказав міністр, додавши, що політично вмотивоване насильство з боку таких людей створює загрози для країни.

“Вони можуть розділити країну, якщо не боротися з ними за допомогою усіх можливих правових інструментів”, – наголосив Зеєгофер.

19 вересня в магазині однієї з АЗС міста Ідар-Оберштайн 49-річний покупець застрелив 20-річного касира. Трагедія сталася через відмову продавця обслуговувати клієнта без маски. Чоловік, який до цього не мав проблем із поліцією, повернувся додому, взяв револьвер і знов приїхав до магазину, але у масці. Знявши її перед касиром і почувши повторне прохання одягти її назад, він вистрелив продавцю у голову.

Це вбивство викликало схвалення серед ультраправих та коронаскептиків.