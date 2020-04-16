Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що через пандемію коронавірусу вона та інші міністри скоротять свою заробітну плату на 20 % на найближчі півроку.

Про це повідомляє CNN.

“Ми солідарні з новозеландцями, які залежать від субсидій, чия заробітна плата скорочується і тими, хто втрачає свої робочі місця в результаті глобальної пандемії COVID-19. Сьогодні я можу оголосити, що і я, і міністри уряду, і керівники державних служб отримають скорочення заробітної плати на 20 % протягом наступних шести місяців”, – сказала Ардерн.

За даними видання The Guardian, зарплата Ардерн скоротиться на 47 104 новозеландських долара, міністрів кабінету – на 26 900 новозеландських доларів, а віце-прем’єра Вінстона Петерса – на 33 473.

Прем’єр-міністр Нової Зеландії додала, що скорочення заробітної плати не вплине на фіскальну політику її уряду.

Зазначається, що Нова Зеландія оперативно відреагувала на спалах. Уряд закрив кордони країни для іноземців 19 березня. Також було обмежено пересування людей. Крім цього, в країні проводиться широке тестування на коронавірус.