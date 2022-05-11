"Керівництво" тимчасово окупованої Херсонщини готує звернення про приєднання до Росії.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN з посиланням на так званого заступника голови військово-цивільної адміністрації Кирила Стремоусова.

За його словами, “влада” тимчасово окупованої Херсонської області звернеться до президента Росії Володимира Путіна з проханням про включення регіону у склад країни-агресора.

Стремоусов наголосив, що формування “республік” та проведення референдумів наразі не планується. Нібито йде мова про “максимальну інтеграцію з РФ”, а всі, хто знаходиться на території Херсонщини, матимуть право на отримання російського громадянства та паспорту.

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на цю заяву у Twitter, підкресливши, що єдине звернення, яке можуть готувати “гауляйтери” Херсонщини – прохання про помилування після судового вироку.

“Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера. Українська армія звільнить Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти”, – заявив Подоляк.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи заяву, повідомив, що “бути чи не бути такому зверненню (про приєднання Херсонщини до РФ – прим. ред.), повинні вирішувати жителі області”.

“Також це питання, яке повинно бути чітко і ретельно вивірений та оцінений юристами”, – передає слова Пєскова російське інформагентство Interfax.