28 червня віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук під час підготовчого засідання міжвідомчого кризового штабу зазначила, що всі екстрені служби готові до можливого розвитку подій на Запорізькій АЕС.

Джерело: пресслужба Мінреінтеграції

Зауважується, що основною метою роботи штабу є аналіз інформації щодо ситуації на захопленій російськими окупантами ЗАЕС, моделювання різних сценаріїв розвитку подій та реагування на них у разі можливого теракту.

Для цього застосовуються дані від датчиків, які використовують Енергоатом, ДСНС та Держінспекція ядерного регулювання. Також на станції перебувають четверо експертів МАГАТЕ.

Нині один із блоків продовжує працювати у режимі “гарячого зупину”. Росіяни свідомо блокують переведення його в режим “холодного зупину”, що значно підвищує ризик терористичної загрози на ядерному об’єкті.

Водночас всі екстрені служби готові до можливого розвитку подій, зазначили у відомстві, – розроблені відповідні протоколи спільних дій.

Для їх детального відпрацювання кризовий штаб ухвалив рішення про проведення відповідних масштабних навчань із залученням служб центрального, регіонального та місцевого значення”, – мовиться у повідомленні.

Зауважимо, 27 червня, під головуванням міністра енергетики України Германа Галущенка, за участі президента “Енергоатома” Петра Котіна, відбулось засідання спільного міжвідомчого координаційного штабу з підготовки до проведення навчань на випадок терористичного акту РФ на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Що передувало?

18 червня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку захопила й контролює.

“Росія хоче підірвати ЗАЕС. Тому що, так само як і з дамбою (Каховської ГЕС – ред.), вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Вони прагнуть постійної дестабілізації у цьому питанні і хочуть, щоб світ схиляв Україну до потрібного їм варіанту припинення конфлікту”, – відзначив Зеленський.

Вже 22 червня Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.

Також в інтерв’ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Водночас фахівці Інституту вивчення війни допускають, що РФ зумисне сигналізує про можливість диверсії на ЗАЕС, аби змусити Україну відмовитись від контрнаступу.