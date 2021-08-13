Заяву Петра Порошенка наводить пресслужба “ЄС”.

Як відомо, наприкінці грудня 2020 року Кабінет Міністрів також скасував пільговий тариф на перші 100 кВт/год з 1 січня 2021 року, увівши загальний тариф 1,68 грн за кВт-год. Він залишатиметься без змін до 31 серпня.

11 серпня в уряді заявили, що за ініціативи президента Володимира Зеленського, тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менш як 250 кВт-год, буде знижено до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн).

Порошенко зазначив, що заяви про зниження тарифу — “обман людей і знущання”.

“Ціна за електроенергію складала 90 копійок для тих, хто має споживання менш як 100 кВт/годин на місяць, і 1,68 грн – для тих, хто більше. Вони у 2020 році скасували ціну 90 копійок і поставили 1,68 грн. Забули всі свої брехливі обіцянки і заяви про “тарифний геноцид”. Що трапилось зараз? Вони підняли з 90 коп. до 1,68 грн. Буквально вчора ми бачимо, що на перші 250 кВт/год вони “знижують” з 1,68 грн. до 1,44 грн. І виходить, що піднявши ціни з 90 коп. до 1,44 грн – на 50%, – вони кажуть: “так ми ж знижуємо”. Це абсолютно брехлива, непорядна поведінка щодо найменш захищених верств населення”, — наголосив він.

Порошенко також наголосив на необхідності терміново збільшити фінансування субсидій.

“При нас було 7 мільйонів домогосподарств які отримували субсидії. Зараз субсидії отримують менше 3 мільйонів. 4 мільйони домогосподарств або 10-12 мільйонів українців позбавлені соціального захисту у вигляді системи субсидій, яку запровадила моя команда. І в бюджеті коштів на субсидії передбачено втричі менше. Вже до липня 90% фонду на субсидії вони “з’їли”. Наша команда буде вимагати збільшення субсидіарного фонду, збільшення надходжень до людей, щоб найменш захищені верстви населення не постраждали від різкого підвищення цін на житлово-комунальні послуги”, — зазначив він.