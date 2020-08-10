Про це повідомляє видання “Радыё Свабода”.

Як відомо, у містах Білорусі другий вечір поспіль тривають акції протесту, пов’язані з результатами президентських виборів.

За даними МВС Білорусі, один з учасників акції протесту намагався кинути вибухівку у бік правоохоронців, але постраждав сам.

“Під час заворушень в Мінську на Прітицькому проспекті натовп будував барикади, щоб перекрити рух. Під час протистояння з ОМОНом, які прибули для розблокування площі, один з учасників протесту спробував кинути непізнане вибуховий пристрій в сторону правоохоронних органів. Він вибухнув у нього в руці, чоловік отримав травми, несумісні з життям”, — зазначили у міністерстві.

Водночас видання “Наша Ніва” повідомляє, що в той самий час, коли чоловік загинув, демонстрантів обстрілювали.

“У МВС стверджують, що в руках демонстранти вибухнув вибуховий пристрій, але журналісти з місця подій повідомляють, що в демонстрантів недавно стріляли. Була справжня канонада”, — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що під час розгону протестувальників у Мінську було поранено журналістів. ЗМІ повідомляли, що найменше дві особи постраждали від вибухів гранат на Пушкінській.