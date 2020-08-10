Про це повідомляє видання “Радыё Свабода”.
Як відомо, у містах Білорусі другий вечір поспіль тривають акції протесту, пов’язані з результатами президентських виборів.
За даними МВС Білорусі, один з учасників акції протесту намагався кинути вибухівку у бік правоохоронців, але постраждав сам.
“Під час заворушень в Мінську на Прітицькому проспекті натовп будував барикади, щоб перекрити рух. Під час протистояння з ОМОНом, які прибули для розблокування площі, один з учасників протесту спробував кинути непізнане вибуховий пристрій в сторону правоохоронних органів. Він вибухнув у нього в руці, чоловік отримав травми, несумісні з життям”, — зазначили у міністерстві.
Водночас видання “Наша Ніва” повідомляє, що в той самий час, коли чоловік загинув, демонстрантів обстрілювали.
“У МВС стверджують, що в руках демонстранти вибухнув вибуховий пристрій, але журналісти з місця подій повідомляють, що в демонстрантів недавно стріляли. Була справжня канонада”, — йдеться у повідомленні.
Також відомо, що під час розгону протестувальників у Мінську було поранено журналістів. ЗМІ повідомляли, що найменше дві особи постраждали від вибухів гранат на Пушкінській.
- Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.
- Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести. 10 та 11 серпня демонстранти у Білорусі проводять нову акцію протесту.
- У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.