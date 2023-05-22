Уряд Південної Кореї розгляне запит Києва на деякі види нелетальної зброї. Також держава планує передати Україні обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги.

Джерело: Reuters.

За словами президента Південної Кореї Юна Сук Йола, країна “ретельно розгляне” перелік деяких видів нелетальної зброї, про які просив український колега Володимир Зеленський. Вперше глави держав минулого тижня зустрілися на полях G7 у Японії.

Щодо летальної зброї відмовили раніше, посилаючись на свої відносини з Росією. Водночас країна є великим виробником артилерійських снарядів.

Зазначимо, що минулої середи Південна Корея підписала угоду з Україною про надання пакету фінансової допомоги на суму 130 мільйонів доларів. Документ підписано після прохання першої леді Олени Зеленської про військову допомогу.

Під час саміту лідери G7 наголосили, що не відступатимуть від підтримки України. Вони окреслили спільний підхід до Китаю.

Вчора Юн Сук Йол у Сеулі провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Обидва політики приїхали до Південної Кореї разом із Японії. Після чого президент Південної Кореї заявив, що країни незабаром підпишуть угоду, яка має на меті на захист військової таємниці з метою посилення оборонної співпраці.