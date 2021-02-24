Влада Південної Кореї сподівається, що до осені у жителів країни виробиться колективний імунітет до коронавірусу.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Країна була однією з перших, хто постраждав від пандемії в минулому році і стала зразком для наслідування в заходи з відстеження контактів.

Але при цьому влада затягли з щепленнями. Медичний персонал, а також людей в будинках престарілих почнуть вакцинувати лише на цьому тижні.

Проте у влади мета – протягом наступного місяця зробити щеплення приблизно 800 000 чоловік. Вакцини, які будуть використовуватися – це AstraZeneca і Pfizer-BioNTech.

Прем’єр-міністр Чунг Се Кюн виступив на захист більш пізнього початку вакцинації, за його словами, це дозволило побачити, як вакцина працює в інших країнах.

“Це непроста мета, але ми прагнемо завершити першу серію вакцинації 70% населення до кінця третього кварталу вересня. Я вважаю, що це можливо”, – сказав він.

Уряд закупив більш ніж достатньо вакцини для 55 мільйонів чоловік в країні, але очікується, що більша частина цих поставок надійде не раніше липня. У медичних працівників є всього кілька місяців, щоб укластися у встановлені урядом терміни.

Сеул сподівався, що до кінця цього року буде готова власна вакцина, але зараз це малоймовірно. Вважається, що надія на “доморощених” щеплення – одна з причин, по якій уряд не поспішало вести переговори з компаніями з виробництва вакцин.

Зрештою Сеул уклав контракти з Pfizer і Moderna в кінці січня.

Варто відзначити, що Південна Корея не є країною, яка уникає масових вакцинацій. Рівень щеплень від основних хвороб, таких як гепатит B, зазвичай вище, ніж в США, Великій Британії та Австралії.