Державне інформаційне агентство ізольованої країни запустило нову пропаганду: влада переконує громадян, що батько Кім Чен Ин винайшов популярну мексиканську страву буріто. Створено навіть відео, у кому громадяни їдять цю улюблену багатьма страву.

Про це повідомляє американське видання The New York Рost.

Повідомляється, що у країні нав’язується думка, що Кім Чен Ин вигадав “обгортки з пшениці” у 2011 році, незадовго до того, як він переніс серцевий напад зі смертельним наслідком, повідомляє Sun із посиланням на Rodong Sinmun.

Пхеньянський рупор також заявив, що Кім Чен Ин виявив “пильний інтерес” до цієї страви і що її популярність сьогодні “процвітає” серед населення. Пропагандистські кадри на Pen News показують продавця, який продає їжу. У відео є сцени, у яких таці переповнені начинками, що містять щось на зразок капусти та моркви, повідомляє Yahoo News.

Це при тому, що сьогодні у Північній Кореї – продовольча криза. Тому велика кількість їжі у кадрах різко контрастує з тими реаліями, у яких сьогодні перебуває країна.

“Більшість громадян не мають грошей, щоб купувати іноземну їжу”, – сказав Хен Син Лі, який народився в елітній північнокорейській родині, але утік у 2014 році, повідомляє Sun.

Він наголосив, що інгредієнтів для приготування іноземних делікатесів у країні немає.

«Я ніколи не бачив у продажу буріто. Іноземні кухні у Північній Кореї дуже мало представлені, дуже мало ресторанів”, – сказав він.

Хен Син Лі додав, що в країні не вистачає навіть таких харчових продуктів, як молоко та сир.

Буріто — це мексиканська страва, яка складається з м’якого пшеничного коржа, у який загорнута різноманітна начинка, наприклад, фарш, квасоля, рис, помідори, авокадо або сир. Іноді також додається салат і сметана або томатний соус на основі перцю чилі.