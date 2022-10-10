Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
“Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рашистів, переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії”, — зазначив він.
Командування Повітряних сил Збройних сил України заявляло, що станом на 11:40 окупаційні війська РФ запустили по Україні понад 80 ракет. З них вдалося збити 45 силами ППО. Також знищено 9 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136.
Росіяни випускали ракети Х-101, Х-555 з району Каспійського моря. Для цього вони залучили 11 літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160. З Чорного моря вони випускали крилаті ракети “Калібр”, а ТРК “Іскандер” наземного базування – з різних напрямків. Ворог застосував ракети зенітних ракетних комплексів С-300 та РЗСВ “Торнадо-С”.
- Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла.
- Російські окупанти планували масовано атакувати ракетами Київ та інші міста України ще з початку жовтня. У Кремлі вирішили готувати удари по інфраструктурі понад тиждень тому.
- Унаслідок масованих ракетних атак Росії по Україні пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. У Києві зокрема у деяких районах зникло світло. Мер міста Віталій Кличко попередив про те, що жителям Києва та області доведеться перетерпіти незручності у вигляді віялових відключень електроенергії.