Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

За оцінками аналітиків, ПВК “Вагнеру” довелося залучити свої елітні підрозділи для підтримки наступальної операції в Бахмуті. Проте новоприбулі сили можуть “закінчитися” під час прямих штурмів східної, південної та північної частин Бахмута.

Зазначено, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 18 лютого, видно, як 43 автобуси з найманцями “Вагнер” рухаються з Криму через Мелітополь, ймовірно, для посилення позицій у Бахмуті. 5 і 6 березня Пригожин скаржився, що “Вагнер” потрібне додаткове підкріплення. Крім того, українське військове керівництво помітило, що російські сили зазнають втрат у співвідношенні сім до одного порівняно із ЗСУ.

Як повідомляється, Пригожин, ймовірно, передбачав, що українські сили повністю відступлять від Бахмута через страх неминучого оточення, і сподівався, що залучення елітних підрозділів “Вагнер” буде достатньо для досягнення такого ефекту. Пригожин навіть запропонував президенту України Володимиру Зеленському дозволити українським військам вийти з Бахмута за два дні.

Натомість у відео в соціальних мережах від 12 березня українські військовослужбовці зазначили, що вони тримають позиції в Бахмуті, чекаючи, поки росіяни “стріляють один в одного”.