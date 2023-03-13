Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.
За оцінками аналітиків, ПВК “Вагнеру” довелося залучити свої елітні підрозділи для підтримки наступальної операції в Бахмуті. Проте новоприбулі сили можуть “закінчитися” під час прямих штурмів східної, південної та північної частин Бахмута.
Зазначено, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 18 лютого, видно, як 43 автобуси з найманцями “Вагнер” рухаються з Криму через Мелітополь, ймовірно, для посилення позицій у Бахмуті. 5 і 6 березня Пригожин скаржився, що “Вагнер” потрібне додаткове підкріплення. Крім того, українське військове керівництво помітило, що російські сили зазнають втрат у співвідношенні сім до одного порівняно із ЗСУ.
Як повідомляється, Пригожин, ймовірно, передбачав, що українські сили повністю відступлять від Бахмута через страх неминучого оточення, і сподівався, що залучення елітних підрозділів “Вагнер” буде достатньо для досягнення такого ефекту. Пригожин навіть запропонував президенту України Володимиру Зеленському дозволити українським військам вийти з Бахмута за два дні.
Натомість у відео в соціальних мережах від 12 березня українські військовослужбовці зазначили, що вони тримають позиції в Бахмуті, чекаючи, поки росіяни “стріляють один в одного”.
- Речниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що Кремль поступився централізованим контролем над російським інформаційним простором, додавши, що Володимир Путін не може рішуче діяти для його відновлення.
- Російський агресор не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії.