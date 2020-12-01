У штаті Вісконсин офіційно оголосили Джо Байдена переможцем президентських виборів на голосуваннях у штаті після часткового перерахунку бюлетенів.

Про це у своєму Twitter написав губернатор штату Тоні Еверс.

“Сьогодні я виконав свій обов’язок, щоби сертифікувати (офіційно затвердити – ред.) результати виборів 3 листопада, і, як вимагає закон штату й федеральне законодавство, я підписав сертифікат про затвердження списків виборників для обраного президента Джо Байдена та обраної віцепрезидентки Камали Гарріс”, – зазначив Еверс.

Він подякував організаторам виборів і співробітників виборчих комісій по всьому штату за невтомну працю, спрямовану на забезпечення безпечних, справедливих і ефективних виборів.