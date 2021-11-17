Про це повідомляє Sveriges Radio.
“Наша солідарність з Україною завжди має бути дуже чіткою”, – заявив Гульквіст.
Міністр оборони також підтримав пропозицію країн Балтії про організацію навчальної місії під керівництвом ЄС в Україні. Тож можна очікувати, що Швеція відправить в Україну офіцерів для навчання військових.
Петер Гульквіст зазначив, що бачить у цьому кроці важливу частину прагнення ЄС зробити свій внесок у забезпечення суверенітету України.
Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від США черговий транш допомоги, а саме 80 тонн боєприпасів.
- Від початку окупації на Донбасі загинули майже 14 тисяч українців, серед них 152 дитини.
- У Сеймі Литви відкрили фотовиставку, присвячену українським військовим, які зникли безвісти протягом років війни на Донбасі. Виставку організували матері військових.
- США виділили українцям, які постраждали через російську агресію на Донбасі, $45 млн гуманітарної допомоги. З 2014 року сума гуманітарної допомоги для України від США перевищує 351 мільйон доларів.