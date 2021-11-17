Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст заявив про готовність влади відправити шведських військових в Україну.

Про це повідомляє Sveriges Radio.

“Наша солідарність з Україною завжди має бути дуже чіткою”, – заявив Гульквіст.

Міністр оборони також підтримав пропозицію країн Балтії про організацію навчальної місії під керівництвом ЄС в Україні. Тож можна очікувати, що Швеція відправить в Україну офіцерів для навчання військових.

Петер Гульквіст зазначив, що бачить у цьому кроці важливу частину прагнення ЄС зробити свій внесок у забезпечення суверенітету України.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від США черговий транш допомоги, а саме 80 тонн боєприпасів.