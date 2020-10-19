Уряд Словенії ввів комендантську годину і заборону на пересування між регіонами. По всій країні оголосили епідемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє RTV.

Комендантська година вступить в силу завтра, 20 жовтня, і діятиме з 21:00 до 6:00. Порушити її можна тільки в разі поїздки на роботу або надзвичайної ситуації.

Крім того, не можна збиратися групами більше шести осіб, заборонені всі масові заходи.

Порушникам загрожує штраф на суму від 400 до 4000 євро.

Також заборонено пересування між усіма регіонами – за винятком виїзду для робочої, господарської, лісової і подібної діяльності, усунення безпосередньої небезпеки для життя і майна, допомоги літнім людям, доступу до медичних послуг або аптекам, для надзвичайних ситуацій та виконання судових завдань, для догляду за особами з особливими потребами.

Незважаючи на всі обмеження всередині країни, кордони Словенії і транзит через них поки відкриті.