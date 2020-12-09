Влада Тайваню оштрафувала чоловіка на 3500 доларів через те, що він на 8 секунд вийшов у коридор готелю, тим самим порушивши карантин.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Йдеться про трудового мігранта з Філіппін. Він перебував на ізоляції в одному зі спеціально обладнаних карантинних готелів міста Гаосюн.

Відомо, що чоловік ненадовго вийшов зі своєї кімнати в коридор, щоб залишити щось біля дверей кімнати свого друга, який теж був на карантині, повідомляє CNA. Все це зайняло 8 секунд.

Зазначений момент зафіксували камери відеоспостереження, після чого працівники готелю доповіли про інцидент у місцевий департамент охорони здоров’я.

Відомство оштрафувало порушника на 100 000 тайваньських доларів (близько 3500 доларів США).

Згідно з місцевими карантинними правилами, жителям подібних готелів заборонено залишати свої номери, навіть ненадовго.

Наразі в місті Гаосюн діють 56 таких карантинних готелів.

Тайвань відомий своїм особливим підходом до боротьби з епідемією коронавірусу, який дав хороші результати. Тут не вводили жорсткого локдауну, однак місцева влада швидко запустила масове тестування і відстеження контактних осіб хворих. Крім того, був введений посилений контроль за всіма приїжджими (їх відправляють на ізоляцію).

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, за весь час епідемії на острові з населенням 23 млн осіб зафіксували всього 720 випадків коронавірусу й сім смертей.