В анексованому Криму заступникові голови Меджлісу Наріману Джелялю та чотирьом напередодні затриманим кримським татарам загрожує ув'язнення. Їх звинувачують у диверсії.

Про це повідомили голова Меджлісу Рефат Чубаров та омбудсмен Людмила Денісова.

Завтра, 6 вересня, у так званих “судах” тимчасово окупованого Криму відбудеться обрання запобіжного заходу першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялю. Окупаційна влада висунула йому підозру у вчиненні злочину, який підпадає під дію частини 1 статті 281 “Диверсія” УК РФ та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.

Людмила Денісова додала, що аналогічні звинувачення окупанти висунули й чотирьом іншим затриманим кримським татарам: Азізу Ахтемову, Асану Ахтемову, Ельдару Одаманову, Шевкету Усеїнову.

Рефат Чубаров повідомив про нелюдські умови утримання Нарімана Джеляля:

За повідомленням адвоката, затриманий вчора вранці та вивезений в невідомому напрямку ФСБ-шниками перший заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов з моменту затримання і до пізнього вечора утримувався в невідомому йому приміщенні – в наручниках, з мішком на голові, під жорстким психологічним тиском.

За словами голови Меджлісу, будь-які звинувачення у диверсії Наріман Джеляль відкидав:

Відомо, що Наріман Джеляль відкинув висунуті йому російськими окупантами сфабриковані і вигадані підозри в нібито скоєнні ним злочину і відмовився сьогодні брати участь в будь-яких слідчих заходах.

Судитимуть і родичів викрадених кримських татар, які прийшли на акцію підтримки викрадених. Зокрема, у “суді” окупованого Криму обиратимуть запобіжний захід Ескендеру Ахтемову – батькові викраденого окупантами Азіза Ахтемова, а також Арсену Ахтемову – брату викраденого Асана Ахтемова. У суботу вони прийшли на акцію підтримки до будівлі ФСБ, щоб дізнатися, де їхні викрадені родичі. За це їм інкримінують “непокору законним вимогам співробітників поліції” – стаття передбачає як штраф, так і адміністративне затримання.

Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на незаконні затримання та судилища над громадянами України в тимчасово окупованому Криму.