Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Сунак наголосив, що владу Великої Британії зацікавили дані про приховані активи світових лідерів та багатіїв, опубліковані інформаційними агенціями.
“Я також бачив ці дані вночі, і мені, очевидно, важко коментувати їх, враховуючи, що вони тільки з’явилися, і, звичайно, HMRC (Управління з податкових і митних надходжень Її Величності, – ред.) перегляне їх, щоб переконатися, чи є що-небудь, що ми можемо дізнатися”, – сказав Сунак.
ДОВІДКА. Pandora Papers – глобальний витік документів, які рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.
Нагадаємо, що експрем’єр Великої Британії Тоні Блер та його дружина Шері стали власниками офісної будівлі вартістю 8,8 млн доларів, придбавши офшорну компанію.
- Раніше повідомляли, що президент України Володимир Зеленський та його оточення могли бути причетними до переказів 40 млн доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
- У Чехії розслідують витік даних Pandora Papers щодо прем’єр-міністра країни Андрея Бабіша та інших громадян, що фігурують у документах.
- Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії.
- Журналісти опрацювали дані масштабного витоку Pandora Papers й виявили низку світових лідерів, які мають таємні активи. Фігурантами документів стали президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв, експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.
- У січні 2020-го український олігарх Рінат Ахметов купив на Лазурному березі Франції найдорожчу віллу Les Cedres. “Букви” побували на “об’єкті”. Детальніше про це – у матеріалі.