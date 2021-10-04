Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Сунак наголосив, що владу Великої Британії зацікавили дані про приховані активи світових лідерів та багатіїв, опубліковані інформаційними агенціями.

“Я також бачив ці дані вночі, і мені, очевидно, важко коментувати їх, враховуючи, що вони тільки з’явилися, і, звичайно, HMRC (Управління з податкових і митних надходжень Її Величності, – ред.) перегляне їх, щоб переконатися, чи є що-небудь, що ми можемо дізнатися”, – сказав Сунак.

ДОВІДКА. Pandora Papers – глобальний витік документів, які рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.

Нагадаємо, що експрем’єр Великої Британії Тоні Блер та його дружина Шері стали власниками офісної будівлі вартістю 8,8 млн доларів, придбавши офшорну компанію.