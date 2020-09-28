Про це він заявив під час Погоджувальної ради, повідомляє пресслужба партії.
“Влада Зеленського вже не приховує, що готується до масштабних фальсифікацій на місцевих виборах 25 жовтня. Причина дуже проста – так звана “правляча партія” стрімко втрачає рейтинг, в той час як команда “Європейської Солідарності” збільшує підтримку громадян”, – констатував Герасимов.
“Очевидно, такий розклад сил лякає Зеленського, який вирішив скористатись методами Лукашенка: скасовувати вибори, як на Донбасі, не допускати до реєстрації опозиційних кандидатів та цілі партії, а на їхнє місце реєструвати “клонів”, зокрема як в Умані. Ми звертаємося до ЦВК з проханням, що якщо людина змінила своє прізвище, менш ніж пів року до виборів, то в бюлетені має вказуватись не тільки нове прізвище, а й старе”, – зазначив Герасимов.
Також він заявив про адміністративний тиск на кандидатів та продаж місць у комісіях.
“На превеликий жаль, співучасниками фальсифікації виборів стали певні парламентські партії, які за інформацією ЗМІ продають команді Зеленського свої квоти. Подивіться, що коїться на Волині, в Черкасах і області, подивіться на заяви мера Дніпра Філатова”, – звертає увагу співголова “Європейської Солідарності”.
“Ми закликаємо небайдужих громадян, яким важливо захистити свій вибір, стати спостерігачами на виборах від “Європейської Солідарності”, – зазначив Герасимов.
- Більш ніж половина українців не довіряють президенту Володимиру Зеленському. Про це свідчить соціологічне опитування, проведене групою “Рейтинг” з 29 серпня по 3 вересня 2020 року.