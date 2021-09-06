Про це адвокати заявили на брифінгу під судом, інформує пресслужба “ЄС”.
Як сповіщалося, Київський апеляційний суд через повідомлення про мінування приміщення суду переніс на 6 вересня розгляд скарги Ігоря Павловського на обрання йому запобіжного заходу у вигляді перебування під вартою з можливістю внесення застави у 475 млн грн. Сьогодні, 6 вересня, судове засідання знову не відбулося — ДБР не надало дозвіл на доправлення Павловського до зали суду. Нове засідання призначене на 9 вересня.
На переконання адвокатів, Павловського утримують під вартою з метою змусити його свідчити проти п’ятого президента.
“Ми, звісно, дуже уважно відслідковуємо справу генерала Павловського. Тому що за тими документами, які вже опубліковані, абсолютно очевидна ситуація, коли на чотирьох людей тиснуть, створюють реально тортурні умови. Це не перебільшення, це реально відповідає критеріям Європейського суду з прав людини. З однією великою метою – отримати від них брехливі, придумані слідством покази проти Петра Порошенка”, — каже адвокат Ілля Новіков.
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“Ми знаємо, що правосуддя, надане занадто пізно – це правосуддя, у якому відмовили. Воно навіть не було надано – сьогодні не відбулося засідання. Дивіться, який збіг факторів: суддя пішла у відпустку; не з’явилися прокурори; Павловського не доставили із СІЗО, тому що слідчий не дав суду дозвіл його звідти доставити. Чому взагалі слідчий може заборонити чи не заборонити людині з’явитися перед судом, а суду вислухати цю людину? І як вишенька: коли вже суд погодився заслухати Павловського за відеозв’язком, виявилося, що в СІЗО саме в цей день не працює інтернет”, – говорить Новіков.
“Звичайно, ці люди поки що тримаються. Ми сподіваємось, що покарані будуть ті, хто їх катує зараз, а не ці герої”, – резюмує адвокат Ігор Головань.
Що відомо про справу проти генерала Павловського?
Державне бюро розслідувань підозрює генерала, колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.
7 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Валерію Шандрі, директору заводу “Кузня на Рибальському”. Суд заарештував його на 60 діб з можливістю внести заставу у 444 мільйони гривень.
12 липня Печерський суд задовольнив клопотання слідчих і узяв генерала Павловського під варту на два місяці з альтернативною заставою в понад 475 мільйонів гривень. Він залишатиметься під вартою до 28 вересня поточного року.
Нардеп від “Європейської Солідарності” Ростислав Павленко зазначив, що сума застави в понад 400 млн – це тортури. На переконання нардепки “ЄС” Вікторії Сюмар, завеликі суми застави у справі “Кузні на Рибальському” є свідченням політичної мотивації справи й порушенням прав людини.
- Генерал-лейтенант Ігор Павловський переконаний, що справа, порушена проти нього, замовлена “з метою дискредитації генералів Збройних сил України”.
- А в “Європейській Солідарності” заявляли, що судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським та над керівником заводу “Кузня на Рибальському” Валерієм Шандрою є політично вмотивованим злочином влади, що підриває обороноздатність України.
- Адвокат Павло Черненко зазначав, що в справі генерал-лейтенанта Ігоря Павловського слідство хоче “вийти” на п’ятого президента Петра Порошенка.