“Ми знаємо, що правосуддя, надане занадто пізно – це правосуддя, у якому відмовили. Воно навіть не було надано – сьогодні не відбулося засідання. Дивіться, який збіг факторів: суддя пішла у відпустку; не з’явилися прокурори; Павловського не доставили із СІЗО, тому що слідчий не дав суду дозвіл його звідти доставити. Чому взагалі слідчий може заборонити чи не заборонити людині з’явитися перед судом, а суду вислухати цю людину? І як вишенька: коли вже суд погодився заслухати Павловського за відеозв’язком, виявилося, що в СІЗО саме в цей день не працює інтернет”, – говорить Новіков.

На переконання адвоката, Павловського та інших фігурантів справи “влада просто взяла в заручники та тримає їх, знущається з них, катує їх для того, щоб змусити їх дати якісь наклепницькі свідчення”.

“Звичайно, ці люди поки що тримаються. Ми сподіваємось, що покарані будуть ті, хто їх катує зараз, а не ці герої”, – резюмує адвокат Ігор Головань.

Що відомо про справу проти генерала Павловського?

Державне бюро розслідувань підозрює генерала, колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.

7 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Валерію Шандрі, директору заводу “Кузня на Рибальському”. Суд заарештував його на 60 діб з можливістю внести заставу у 444 мільйони гривень.

12 липня Печерський суд задовольнив клопотання слідчих і узяв генерала Павловського під варту на два місяці з альтернативною заставою в понад 475 мільйонів гривень. Він залишатиметься під вартою до 28 вересня поточного року.

Нардеп від “Європейської Солідарності” Ростислав Павленко зазначив, що сума застави в понад 400 млн – це тортури. На переконання нардепки “ЄС” Вікторії Сюмар, завеликі суми застави у справі “Кузні на Рибальському” є свідченням політичної мотивації справи й порушенням прав людини.