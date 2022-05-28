П’ятого президента України та лідера "Європейської Солідарності" не випустили на важливі міжнародні зустрічі попри те, що документи із затвердженням складу офіційної делегації підписав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Про це повідомила співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко.

“Вже завтра у Вільнюсі розпочнеться Парламентська асамблея НАТО, яка збере парламентарів всіх країн Альянсу і їх союзників. В офіційній делегації Верховної Ради є п’ятий президент України Петро Порошенко. Відповідне розпорядження про відрядження підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук”, – заявила Ірина Геращенко.

Але ввечері Петра Порошенка не пропустили через кордон, без пояснення причин. Прикордонники на пункті перетину Рава-Руська заявили про “підроблене чи скасоване розпорядження”. Хоча всіх інших депутатів випускають з країни без жодних проблем. Натомість керівництво фракції намагалося зв’язатися з Головою Верховної Ради, щоб зрозуміти, що відбувається, проте він не вийшов на контакт.

Народна депутатка фракції “Європейська Солідарність” Софія Федина додала, що прикордонники навіть не намагались вивчити ситуацію, а просто констатували факт “не можемо вас пустити, бо у вас немає підстав для виїзду за кордон”.

“Прикордонники не просто завадили Петру Олексійовичу представляти Україну на Парламентській асамблеї НАТО, вони завадили новим домовленостям про постачання зброї”, – зауважила Софія Федина

Пізніше Ірина Геращенко повідомила, що “Європейська Солідарність” висловлює рішучий протест діям влади. Адже чинна влада повертається до практики політичних репресій, цензури, маніпуляцій, дискредитації парламенту і політичних опонентів. Наразі здійснюється вибірковий дозвіл на перетин кордону для народних депутатів України.

“Європейська Солідарність” звертається із заявою про злочин, який вчинили прикордонники за примусом влади.

“Ми чекаємо публічної реакції керівництва ВР та керівників всіх парламентських фракцій, адже в непублічних розмовах всі давно визнають, що Україна стає на бік автократії”, – додала Ірина Геращенко.

Також вона наголосила на тому, що це дуже поганий сигнал напередодні ключових дебатів по отриманню Україною статусу кандидата в члени ЄС.