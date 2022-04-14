Про це він повідомив в інтерв’ю каналу BBC.

За словами секретаря РНБО, українська влада була свідома того, що відбуватиметься на території нашої країни. Щобільше, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Росіяни 22 лютого мали напасти на нашу країну в тому форматі, який є зараз.

Водночас Данілов зауважив, що єдине, чого не очікували, — це те, що буде долучена територія РБ.

Відповідаючи на запитання, чи готувалась Україна до нападу, він відповів, що доказом тому є 50-й день війни, протягом яких країна протистоїть російській армії, а на деяких напрямках переходить у контратаки. Натомість за інформацією посадовця, жодна розвідка світу не давала нашій країні більше, ніж 21 день. Керівник французької розвідки 31 березня пішов у відставку, оскільки не прогнозував того, що відбулося.

“Починаючи з жовтня-листопада у цьому приміщенні ми спілкувалися з великою кількістю делегацій – зі США, Великої Британії, інших країн – і я їм пояснював, чого вони не враховують. Вони рахували танки, гармати, інші речі, а я казав: у нас є та зброя, про яку мало хто знає. Це – воля нашого народу до свободи. Ми боротимемося до останнього, але нікуди звідси не підемо, бо це наша земля. І звинувачувати нас, що ми не готувалися, – абсолютно некоректно. Ми не могли вийти і публічно сказати населенню: “Друзі, 22 лютого починається війна”. Це неприпустимі речі з точки зору державного управління. Але ми готувалися”, – зазначив Данілов.

З 1 січня в Україні почав діяти закон про національний спротив. На кожній території розгорталися батальйони територіальної оборони. Тобто, у влади було розуміння того, що необхідно робити.

Секретар РНБО наголосив, що у перший же день війни було ухвалено рішення про видачу зброї усім охочим захищати Україну.