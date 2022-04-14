Про це він повідомив в інтерв’ю каналу BBC.
За словами секретаря РНБО, українська влада була свідома того, що відбуватиметься на території нашої країни. Щобільше, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Росіяни 22 лютого мали напасти на нашу країну в тому форматі, який є зараз.
Водночас Данілов зауважив, що єдине, чого не очікували, — це те, що буде долучена територія РБ.
Відповідаючи на запитання, чи готувалась Україна до нападу, він відповів, що доказом тому є 50-й день війни, протягом яких країна протистоїть російській армії, а на деяких напрямках переходить у контратаки. Натомість за інформацією посадовця, жодна розвідка світу не давала нашій країні більше, ніж 21 день. Керівник французької розвідки 31 березня пішов у відставку, оскільки не прогнозував того, що відбулося.
“Починаючи з жовтня-листопада у цьому приміщенні ми спілкувалися з великою кількістю делегацій – зі США, Великої Британії, інших країн – і я їм пояснював, чого вони не враховують. Вони рахували танки, гармати, інші речі, а я казав: у нас є та зброя, про яку мало хто знає. Це – воля нашого народу до свободи. Ми боротимемося до останнього, але нікуди звідси не підемо, бо це наша земля. І звинувачувати нас, що ми не готувалися, – абсолютно некоректно. Ми не могли вийти і публічно сказати населенню: “Друзі, 22 лютого починається війна”. Це неприпустимі речі з точки зору державного управління. Але ми готувалися”, – зазначив Данілов.
З 1 січня в Україні почав діяти закон про національний спротив. На кожній території розгорталися батальйони територіальної оборони. Тобто, у влади було розуміння того, що необхідно робити.
Секретар РНБО наголосив, що у перший же день війни було ухвалено рішення про видачу зброї усім охочим захищати Україну.
“Коли 24 лютого о 5 ранку, – хоча насправді вторгнення почалося о 3:40, саме тоді на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків – то коли десь з п’ятої до пів на шосту зібралися члени РНБО, у нас вже були заздалегідь заготовлені усі нормативно-правові документи, які ми мали прийняти. І хто каже, що ми не готувалися, той просто не розуміє, в який спосіб все це відбувається”, – резюмував Олексій Данілов.
- Нагадаємо, радник з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що російсько-українська війна триватиме місяцями, а, може, й довше. Він також виклав позицію президента США Джо Байдена стосовно його характеристики дій РФ в Україні як “геноциду”.
- Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, услід за чинним лідером США Джо Байденом, назвав дії Росії в Україні геноцидом.
- Натомість лідер Франції Емманюель Макрон відмовився називати дії росіян в Україні геноцидом.
- Раніше про те, що називати дії РФ в Україні геноцидом є “абсолютно правильно”, заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.