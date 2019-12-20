Поліція не штрафуватиме власників машин з іноземними номерними знаками після 31 грудня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Уточнюється, що рішення було прийнято на нараді за участю Прем’єра Олексія Гончарука, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра інфраструктури Владислава Криклія і голови організації “АвтоЕвроСила” Олега Ярошевича.

Урядовці пообіцяли, що вже в січні владою будуть розглянуті два законопроекти: “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування до загального режиму акцизних зборів ЄС” і “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового зупинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України”.

Відзначається, що прийняття даних законопроєктів дасть змогу власникам машин на європейських номерах розмитнити їх доступно і законним шляхом.

“До прийняття нових законів поліція штрафувати не буде”, – сказано в повідомленні.