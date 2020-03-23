Уряд зобов'язав власників установ та закладів, які продовжують роботу в умовах карантину, стежити за дотриманням відвідувачами дистанції в 1,5 метри.

Про це прем’єр-міністр повідомив в своєму Telegram-каналі.

Як повідомлялося раніше, в Україні в зв’язку з поширення COVID-19 закриті підприємства громадського харчування (ресторани, кафе і т.п.), торгово-розважальні центри, інші установи розважальної діяльності, фітнес-центри, установи культури, торговельного та побутового обслуговування населення.

Роботу продовжують об’єкти, пов’язані з продажем продуктів, палива, засобів гігієни, лікарських засобів та виробів медпризначення. Також не зупинено роботу магазинів засобів зв’язку, банків та страхових компаній.

Під час сьогоднішнього засідання Кабмін ухвалив рішення зобов’язати власників тих закладів, які продовжують роботу, встановлювати мітки дистанції між відвідувачами.

“Всі заклади та установи, які продовжують діяльність в період обмежувальних заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19, повинні встановити позначки соціальної дистанції”, — повідомив прем’єр-міністр.

Згідно з рішенням уряду, власники та керівництво установ повинні забезпечити дотримання відвідувачами дистанції в 1,5 метра.