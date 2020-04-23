Власнику і юристу однієї з найбільших українських холдингових компаній-провайдерів повідомили про підозру в державній зраді (ст. 111 Кримінального кодексу).

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

Їх дії сприяли отриманню доступу до особистого листування українців в Криму, що могло використовуватися ФСБ РФ для їх переслідування.

За даними слідства, власник компанії за попередньою змовою з юристом і за сприяння громадянина Росії під’єднали телекомунікаційні мережі цієї юридичної особи до Системи оперативно-розшукових заходів, яка здійснює моніторинг та зберігання персональних даних користувачів Інтернету на території Криму і в інтересах ФСБ країни-окупанта.

Також вони дали доступ до мережі апаратно-програмного комплексу “Ревізор”, який призначений для блокування доступу до інформаційних ресурсів, контенту і сайтам в Інтернеті, перелік яких визначається “Роскомнаглядом”, в тому числі й офіційним державним інформаційним ресурсам.

“Розміщення вказаного обладнання для проведення оперативно-розшукових заходів і зберігання на ньому інформації дає змогу Росії й окремим підрозділам ФСБ РФ і їх представникам отримувати доступ до змісту спілкування абонентів, які знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь, відомостей про їх місцеперебування, обсяг отриманих послуг “, – повідомили в Офісі генпрокурора.

Ця інформація використовувалася спецслужбами для виявлення і переслідування осіб, які не згодні зі зміною меж території України й окупацією Криму, а також для протидії законній діяльності правоохоронних та інших органів на території України.

Також злочинні дії сприяли блокуванню в Криму можливості отримання об’єктивної інформації та відомостей, необхідних для захисту прав і свобод українців в умовах окупації.