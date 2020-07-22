Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.
За словами голови уряду, питання підняття затонулого в Одесі судна контролює Міністерство інфраструктури.
“Як доповів Владислав Криклій, ситуація буде розвиватися таким чином: до кінця цього тижня буде ще одна спроба підняття з боку власника судна, і якщо вона буде невдалою, то власник відмовиться від прав власності на танкер, і тоді цим питанням займеться державна Адміністрація морських портів”, – написав він.
В той самий час Шмигаль розповів, що в цей момент обробляються додаткові сценарії для того, щоб розв’язувати питання з танкером.
У листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.
В результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi перевищила допустиму норму в 157 разів. Через кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.
Власник танкера Delfi, що перекинувся, обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.
- Раніше повідомлялося, що біля узбережжя Одеси після двох спроб не змогли підняти перекинутий танкер Delfi.
- Зараз судно знаходиться на тому ж місці, періодично з нього відбуваються витоку палива. Зокрема, витік стався напередодні, 23 червня.
- 25 червня одеський міський голова Геннадій Труханов заявив, що затонулий біля берегів Одеси танкер “Делфі” зможуть прибрати не раніше вересня.
- За попередніми розрахунками Держекоінспекції України в Одеській області, розмір збитків внаслідок аварії нафтового танкера “Делфі” поблизу Одеси становить 15 204,73 долара (майже 410,2 тисячі гривень).