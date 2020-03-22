Власник 24-х квартир народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський просить гроші на допомогу двом лікарням, які розташовані на його виборчому окрузі.

Про це Дубинський написав на своїй сторінці в Facebook.

“В кінці тижня я зустрівся з головними лікарями Обухівської і Васильківської лікарень, а також з керівниками станцій екстреної допомоги. Забезпечення падає до нуля. Масштабні закупівлі неможливі через хаос з цінами, і відсутності централізованих поставок засобів індивідуального захисту і апаратури. У нас немає іншого виходу, крім створення Гуманітарного штабу, який повинен працювати на всю Київську область. Закликаю бізнесменів, меценатів і просто небайдужих людей приєднатися до нас. Сформовані списки найнеобхіднішого для боротьби з коронавірусів по 94 округу “, – написав нардеп.

За його словами, до кінця наступного тижня – будуть списки по області.

“Для забезпечення лікарів і хворих всім – від медикаментів і захисних костюмів до машин і продуктів. Будь ласка, купуйте і передавайте все, що можете зібрати для лікарів. Нам потрібні: апарат штучної вентиляції легенів, кисневий концентратор (10л.), ларингоскопи, трубки інтубаційні розмір 6,7, монітор спостереження за пацієнтом, пульсоксиметр, лампа бактерицидна пересувна, комбінезон захисний, респіратор, фільтри до респіратора, окуляри захисні, маски, рукавички, рукавички з довгим манжетом, халати одноразові хірургічні, дезінфікуючі засоби і багато іншого”, – попросив Дубинський.

Користувачі соцмережі нагадали нардепу про 24 автомобілі, які записані на його маму.

“А слабо продати якусь частину на матір записаного автопарку і в лікарню обладнання купити ??? Ти депутат вже скільки часу? Що заважало це зробити раніше, ще до пандемії? “,” А*рініти у нас депутати)) Ви вже волонтерами стали?) Та хоч раз відмовтеся від своїх зарплат на 1-2 місяць. Ні треба з розумним діловим лицем їздити по лікарнях і викладати на своїй сторінці реквізити .. верх цинізму, вас скоро на вилах народ винесе .. “, – пишуть українці.