Голова холдингу Global Spirits, власник відомого бренду "Хортиця" Євгеній Черняк відредагував свій Facebook-пост від 2018 року, щоб показати, що він заздалегідь "передбачив" пандемію коронавірусу. Але згодом взагалі видалив публікацію.

Про це свідчить історія змін зазначеного поста, інформують #Букви.

Так, у 2018 році Черняк опублікував рядки з вірша поета Володимира Висоцького “Я не люблю”.

Сьогодні ж бізнесмен кардинальним чином змінив пост, і публікація перетворилася на “пророкування” пандемії.

“Зафіксуйте прогноз: рівно через два роки буде пандемія. Невідомий вірус спровокує кризу. Ціна на нафту впаде до історичного мінімуму. Кордони країн будуть закриті. Ілон Маск намагатиметься запускати пілотовані ракети, але вийде у нього не відразу. Травень буде холодним, як жовтень. З’явиться нова соціальна мережа, яка буде рівна за популярністю YouTube й складатиметься з відео різних користувачів. США і Китай боротимуться за світову першість. У результаті все буде добре! Так, і всім дуже знадобиться почуття гумору. Перевіримо через два роки цей прогноз”, – так виглядав видозмінений пост.

Змінивши зміст публікації, Черняк знову поділився нею в Facebook (як “спогадом”). Свій пост він супроводив лаконічним підписом “30 травня 2018 року!” (мабуть, натякаючи на “збіг” пророцтва).

Дана публікація не залишилася непоміченою користувачами Мережі. Деякі звернули увагу на історію змін Facebook-поста (зокрема, журналіст і блогер Віктор Трегубов).

Після хвилі критики і жартівливих коментарів пост зник з Facebook-сторінки Черняка (що знову-таки не пройшло повз увагу користувачів – вони пишуть коментарі під іншими публікаціями бізнесмена):

Євген Черняк – бізнесмен, голова наглядової ради великого алкогольного холдингу Global Spirits, ведучий YouTube-каналу про бізнес “Big Money”.

До складу Global Spirits входять ряд підприємств з виробництва горілки, настоянок, коньяків і бренді, вин, шампанського, вермутів і слабоалкогольних напоїв (бренди “Хортиця”, “Мороша”, “Медовуха”, “Первак”, “Oreanda”, “Blagoff” , “Мікадо”, “Shustoff” та інші).

На своєму YouTube-каналі “Big Money” Черняк проводить інтерв’ю з різними людьми: не тільки з бізнесменами, але і з представниками шоу-бізнесу. Крім того, там є інтерв’ю з Андрієм Портновим – колишнім заступником голови адміністрації президента часів Віктора Януковича.

Крім того, Черняк організовує різні платні лекції і тренінги (наприклад, на тему “як заробити гроші”).