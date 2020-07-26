Судновласник танкера Delfi, який перекинувся біля узбережжя Одеси, заявив, що його не вдалося підняти, оскільки троси виявилися неякісними.

Про це він заявив в Telegram.

За його словами, не було шансів підняти танкер, оскільки троси від самого початку були неякісні. Необхідно було, щоб вони витримували до 63 тонн, а фактично троси витримували не більш 4 тонн.

“Швартові були закріплені на буксирах і зроблена спроба на малому ходу буксирувати танкер. Буксир Sea Ant використовувався як допоміжний для закладу сталевого троса. Буксири були виставлені в потрібній позиції, а саме перпендикулярно корпусу судна, троси були вирівняні. Однак, після вибірки слабини і досягнення натягу тросів, заплетені гаші на кінцях тросів, почали розплітатися. Після того як були підняті швартові на берег і в ході візуального огляду було з’ясовано, що троси виготовлені неякісно. При заявленому зусиллі заводом-виготовлювачем в 63 т, трос витримав не більше 4 т”, – пояснив власник Delfi.

Тепер планується провести ремонт тросів або доставити на місце операції нові. Буксирування продовжать у понеділок.

24 липня стало відомо, що в Одесі стався черговий масштабний розлив нафти із затонулого на пляжі танкера.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.

В результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi перевищила допустиму норму в 157 разів. За кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.

Зараз судно міститься на тому ж місці, періодично з нього відбуваються витоку палива. Зокрема, витік стався напередодні, 23 червня.