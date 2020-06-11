Компанія Inditex, власник Zara і Massimo Dutti, має намір інвестувати $3 млрд у розвиток своїх онлайн-магазинів на тлі збитків, пов'язаних зі спровокованою пандемією кризою.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У середу, 10 червня, Inditex заявила про намір протягом трьох років інвестувати 2,7 млрд євро (3 млрд доларів) в розробку “повністю інтегрованих магазинів та онлайн модель”.

В рамках стратегії передбачено інвестування 1 мільярда євро (1,1 мільярда доларів) в цифрові операції з одночасним скороченням кількість оффлайн-магазинів. Так, Inditex закриє до 1200 магазинів цього та наступного року та відкриє 450 якісніших, більших торгових точок в місцях преміум-класу. Зокрема, це стосуватиметься Барселони, Единбурга, Ер-Ріяда, Пекіна і Боготи.

“Магазини будуть відігравати активнішу роль у розвитку онлайн-продажів завдяки їхній цифровізації та здатності охоплювати клієнтів з кращих місць по всьому світу”, — зазначили в Inditex.

За даними Inditex, онлайн-продажі в квітні зросли на 95% в порівнянні з тим же місяцем минулого року, і на 50% в першому кварталі фінансового року.

Inditex також очікує, що онлайн-продажі досягнуть понад 25% від загального обсягу продажів до 2022 року (в 2019 цей показник на рівні 14%).

Одночасно з цим компанія повідомила, що за три місяці до квітня понесла 409 млн євро (464,8 млн) збитків. З 2 по 8 червня продажі знизилися на 34%, впавши на 16% навіть на ринках тих країн, де магазини були повністю відкриті.