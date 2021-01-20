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Власник Alibaba Джек Ма вперше за три місяці з'явився на публіці

Засновник Alibaba Group Джек Ма вперше з жовтня з'явився на публіці. Його поява втихомирило занепокоєння з приводу відсутності Ма в суспільному житті і призвело до різкого зростання акцій Alibaba.

Середа, 20 січня 2021, 10:57

Про це повідомляє агентство Reuters.

Мільярдер не з’являвся на публіці з 24 жовтня на форумі в Шанхаї.

Тоді Ма публічно критикував китайські регулювальні органи за стримування інновацій через те, що ті бояться ризику. “Нам потрібно побудувати здорову фінансову систему, а не систематичні фінансові ризики. Впроваджувати інновації без ризиків – значить знищувати інновації. У світі немає інновацій без ризиків”, – сказав він.

Ця промова привела до припинення IPO на суму 37 мільярдів доларів для фінансової дочірньої компанії Alibaba Ant Group.

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У пресслужбі Alibaba і благодійному фонді Джека Ма підтвердили, що у середу мільярдер брав участь в онлайн-церемонії щорічного заходу для сільських вчителів.

У 50-секундному відео Ма в темно-синьому пуловері виголошував своє звернення.

На тлі появи Ма в публічному просторі, акції Alibaba, що котируються в Гонконзі, підскочили більш ніж на 10%.

“Поява Джека Ма дало інвесторам душевний спокій після безлічі чуток”, – сказав Стівен Люнг, директор з продажу брокерської компанії UOB Kay Hian в Гонконзі.

Відеозвернення Ма до вчителів викликало бурхливий інтерес на китайській соціальній платформі Weibo.

Раніше повідомлялося, що про мільярдера Джека Ма, співзасновника Alibaba, не чути нічого кілька місяців. Ма не з’являвся на публіці і в соціальних мережах з кінця жовтня. За тиждень до цього лістинг на фондовій біржі фінансового філії Alibaba (BABA), Ant Group, був заблокований китайськими регулюючими органами.

  • Раніше повідомлялося, що китайський підприємець, засновник компанії Alibaba Group Джек Ма вирішив пожертвувати понад $14 мільйонів на розробку вакцини проти смертоносного коронавірусу 2019-nCoV.
  • Китайський бізнесмен Рен Чжицян, який критикував дії китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо боротьби з пандемією коронавірусу, звинувачений в корупції і знаходиться під слідством.
Теги: Джек Ма, Alibaba

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