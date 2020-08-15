Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в Facebook.
Власник судна проти того, щоб танкер забрали у нього й евакуювали. До цього його кілька разів намагалися підняти, але безуспішно.
“Злий задум або просто безумство. Але судновласник Delfi подав до Господарського суду Києва позов до АМПУ з клопотанням заборонити здійснювати будь-які дії стосовно судна. Дійсно, навіщо його ліквідувати з пляжу, нікому ж “не заважає”, – написав міністр.
На цьому етапі суд відмовив власнику танкера, тому роботи щодо евакуації судна тривають.
Криклій також закликав правоохоронців звернути увагу на особистість судновласника Mister Drake PC, і встановити – якою діяльністю він займається на території України.
- У листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.В результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi перевищила допустиму норму в 157 разів. За кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.
- Після кількох невдалих спроб підняти танкер Delfi в Одесі було прийнято рішення змінити підрядника, після чого роботи відновлять.