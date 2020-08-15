Власник танкера Delfi, що перевернувся біля одного з пляжів Одеси, через суд намагається завадити евакуації судна.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в Facebook.

Власник судна проти того, щоб танкер забрали у нього й евакуювали. До цього його кілька разів намагалися підняти, але безуспішно.

“Злий задум або просто безумство. Але судновласник Delfi подав до Господарського суду Києва позов до АМПУ з клопотанням заборонити здійснювати будь-які дії стосовно судна. Дійсно, навіщо його ліквідувати з пляжу, нікому ж “не заважає”, – написав міністр.

На цьому етапі суд відмовив власнику танкера, тому роботи щодо евакуації судна тривають.

Криклій також закликав правоохоронців звернути увагу на особистість судновласника Mister Drake PC, і встановити – якою діяльністю він займається на території України.