Про це йдеться у Facebook-акаунті “Гендер в деталях”.

“Заздрість успіху конкурентів? Пост заради хайпу? Чи просто печерний сексизм, який маше “привіт” з вершини патріархату? Невідома істина причина, з якої власник видавництва “Наш формат” Кириченко Владислав написав ображений пост. Чоловіка дуже заділо те, що нова книжка блогерки Катя Бльостка “Матера вам не наймичка” за три дні набрала три тисячі передзамовлень. Можливо, поштовхом стало те, що засновниці видавництва “Віхола” — його колишні колежанки, які після сварки з Кириченком не загнулися, а стали успішними видавчинями?”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у своєму пості видавець вдався до “високих думок” та “глибокого аналізу” творчості Каті та її життя.

“Симптоматично, що праці Пітерсона, В’ятровича, Шапіро та Сапольські з Бандерою в перекладі на українську назбирали в рази менше передзамовлень, олтогезер, ніж виписи суржикомовної матюкливої блогерши, що втекла в Гамерику за фізіологічним комфортом та відправила чоловіка на кастрацію, сорі, вазектомію – популярну в ліберальному світі операцію стерилізації самців бродячих тварин з метою зменшення їхньої популяції, хоча і тими чотирьма малими, що народила – не дуже переймається, бо не раб, а проблеми фемінізму, ЛГБТ та самореалізації в Інстаграмі – важливіші за зелені шмарклі власних дітей”, – написав Кириченко.

Свою відповідь пану Кириченку дала і Катя Бльостка, яку він облив брудом. Блогерка дотрималась свого іронічного стилю та написала такий коментар:

“Вітаю, пане Владиславе! Дякую за згадку мене, мого чоловіка і 4 моїх синів. Мені надзвичайно приємна увага такого вельмишановного чоловіка до моєї сім’ї та моєї творчості. Маленьке прохання. У мене також є пес. Його звати Азул (не кастрований. Знаю, це для Вас немало важлива деталь). Чи не могли б Ви і його згадати в наступних своїх дописах? Дякую і бажаю Вам процвітання”.

Авторка Емма Антонюк на своїй сторінці в Instagram розкритикувала пост видавця.

“Література прекрасна тим, що працює на різних рівнях. Коли ти потребуєш дослідження про національну пам’ять – в нагоді стане В‘ятрович і Бандера. Коли ти зціджуєш молоко, схлипуючи від післяпологової депресії, а поруч волає обісране немовля, праці В‘ятровича і Бандери знадобляться лише надруковані на дуже м‘якому папері. А корисною буде Катя Бльостка. Кайф літератури в тому, що вона задовольняє наші найрізноманітніші емоційні та інтелектуальні потреби. Тому протиставлення “високої полиці” та “матюкливоі блогерки” – доречне лише для людей, які просто не люблять книжки”.

Вкотре відомий видавець зневажливо висловлюється про права жінок. Після такого в будь-якій нормальній країні його б мали за божевільного. В Україні нормальні люди і далі в нього видаватимуться, а читачі купуватимуть його книжки. Але це поки що”, – написала вона.

“Навіть якщо Кириченко дупля не одбиває, шо нонфікшени про штучний інтелект, імунізацію та фізику купують ті ж самі люди, що купують Катю Бльостку, чому його не турбує інший суржикомовний успішний блогер Дід Свирид? Що за вибірковість, га? Чи діду можна, бо він – “він”, а тут якато “вона” бере і одною лівою завойовує українського читача, та ще й такою негодною темою як материнство, хіба можна про таке писать?”, — зауважила журналістка Горгона Бобровицька.

“Ми підтримуємо хвилю загального обурення, адже людина, яка, судячи з дописів вважає себе інтелігентною та дуже розумною, тим, хто читає розумні та “правильні” книжки, опустилась до такого рівня… Це була не оцінка творчості Каті, не оцінка її книги, а оцінка її особистого життя, методів контрацепції, та її “рівня” материнства. Шкода, що люди, які гордо вважають себе інтелігентними дозволяють собі такі висловлювання у публічному просторі неважливо від того, яку мету вони переслідують… Однак, судячи зі жвавого обговорення, інститут репутації усе ж розвивається в Україні, і сексистські висловлювання публічних осіб зрештою матимуть наслідки”, – зазначили у “Гендері в деталях”.