Джерело: LAD bible
Власник будинку Гаррі Поттера скаржиться на набридливих фанатів // 3 фото
У фільмі будинок був домом для Дурслів та їхнього племінника Гаррі Поттера.
Тому справжній будинок у Брекнелі, графство Беркшир, привернув неабияку увагу прихильників фільму.
“Одного разу хтось намагався перелізти через паркан. Тоді ми сказали: “Боже мій, не робіть цього!” – розповідають мешканці будинку.
“Однак ми поступливі. Я перепаркував свої машини для людей, які хочуть зробити гарне фото”.
Вони додали: “Ми не проти. Гаррі Поттер дивовижний. Я це розумію. Але ти повертаєшся додому з роботи, а вони всі їдуть. Це дуже божевільно”.
Мешканці знали, який будинок вони купляють, проте їх не попередили, що приходять стільки шанувальників.
“Десять людей — це максимум, який ми мали. Люди приїжджають групами, на машинах, на цілий день, а іноді й ніч. Шкільні канікули — це найгірше. Минулого тижня до нас стукало багато людей”.
Люди стукають у двері, щоб спитати, чи можна сфотографуватись на фоні будинку, проте більшість фотографуються без дозволу.
Коли Гаррі Поттер жив у Дурслів, спочатку він жив в комірчині під сходами, а потім отримав додаткову спальню.
Власник розповів: “Комірчина все ще тут. Її ніхто не чіпав. Гаррі Поттер міг би все ще жити тут. Ми просто зберігаємо в комірчині сміття, пальто, прасувальну дошку”.
- Зірка “Гаррі Поттера” та багатьох інших фільмів Деніел Редкліфф вперше став батьком. Його помітили на прогулянці з дитиною у візочку разом із 38-річною американською акторкою Ерін Дарк – його партнеркою упродовж понад 10 років.
- “Гаррі Поттера” планують екранізувати у вигляді нового серіалу з окремим сезоном для кожної частини книги на стримінговому сервісі HBO Max разом з Warner Bros. та Discovery Inc.