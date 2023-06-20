Власник будинку, який використовували для зйомок фільму “Гаррі Потерра”, розповідає про фанатів, які завжди набридають йому.

Джерело: LAD bible





Власник будинку Гаррі Поттера скаржиться на набридливих фанатів // 3 фото

У фільмі будинок був домом для Дурслів та їхнього племінника Гаррі Поттера.

Тому справжній будинок у Брекнелі, графство Беркшир, привернув неабияку увагу прихильників фільму.

“Одного разу хтось намагався перелізти через паркан. Тоді ми сказали: “Боже мій, не робіть цього!” – розповідають мешканці будинку.

“Однак ми поступливі. Я перепаркував свої машини для людей, які хочуть зробити гарне фото”.

Вони додали: “Ми не проти. Гаррі Поттер дивовижний. Я це розумію. Але ти повертаєшся додому з роботи, а вони всі їдуть. Це дуже божевільно”.

Мешканці знали, який будинок вони купляють, проте їх не попередили, що приходять стільки шанувальників.

“Десять людей — це максимум, який ми мали. Люди приїжджають групами, на машинах, на цілий день, а іноді й ніч. Шкільні канікули — це найгірше. Минулого тижня до нас стукало багато людей”.

Люди стукають у двері, щоб спитати, чи можна сфотографуватись на фоні будинку, проте більшість фотографуються без дозволу.

Коли Гаррі Поттер жив у Дурслів, спочатку він жив в комірчині під сходами, а потім отримав додаткову спальню.

Власник розповів: “Комірчина все ще тут. Її ніхто не чіпав. Гаррі Поттер міг би все ще жити тут. Ми просто зберігаємо в комірчині сміття, пальто, прасувальну дошку”.