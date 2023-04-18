Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Як повідомляється, причиною нової хвилі прихильності Путіна до очільника ПВК “Вагнер” стала неспроможність російської армії виконати завдання, яке було поставлене взимку. Зараз найманці Пригожина, ймовірно, отримують підкріплення, боєприпаси і політичне визнання.

Наголошено, що ПВК готує щонайменше три мотострілкові бригади для укріплення флангів найманців у Бахмуті. Водночас Пригожин заявив, що повітряно-десантні війська РФ “працюють спільно з його армією”.

В ISW оцінили, що Пригожин, ймовірно, заохочує активні звірства, про які 17 квітня повідомляли вже колишні найманці ПВК. На думку аналітиків, російському суспільству доведеться докласти всі зусилля, щоб впоратися з жорстокістю, яку чинить армія РФ, включно зі злочинами проти людства, скоєними “вагнерівцями”.