За його словами, Пригожин пропонував засудженим помилування, якщо вони провоюють шість місяців у “Групі Вагнера”, і що від 80 до 90 із них прийняли його пропозицію після п’яти хвилин на обмірковування. Він не повідомив, коли відбувся цей візит.

Пригожин відмовився підтвердити візит, але сказав, що не бачить нічого поганого в тому, щоб надати ув’язненим “другий шанс” у житті.

“Ніхто не може позбавити людину права захищати свою Батьківщину, свою матір і свою сім’ю всіма доступними засобами”, – заявив він.