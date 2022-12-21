Цитує Навального Reuters.
Навальний, якого утримують у виправній колонії суворого режиму ІК-6 у Мелехово, сказав, що один з ув’язнених, “очевидець”, описав візит Пригожина до нього.
За його словами, Пригожин пропонував засудженим помилування, якщо вони провоюють шість місяців у “Групі Вагнера”, і що від 80 до 90 із них прийняли його пропозицію після п’яти хвилин на обмірковування. Він не повідомив, коли відбувся цей візит.
Пригожин відмовився підтвердити візит, але сказав, що не бачить нічого поганого в тому, щоб надати ув’язненим “другий шанс” у житті.
“Ніхто не може позбавити людину права захищати свою Батьківщину, свою матір і свою сім’ю всіма доступними засобами”, – заявив він.
- Серед найманців приватної військової компанії “Вагнер”, які воюють зараз проти України на боці РФ, є й ті, кого у 2020 році затримували в Мінську, але згодом повернули Росії.
- У Міністерстві оборони США підтвердили, що приватна військова компанія Вагнера вербує російських в’язнів, аби поповнити ряди свого війська задля війни проти України.
- Посли країн Європейського Союзу затвердили санкції проти членів приватної військової компанії “Вагнера”.
- Засновник приватної військової компанії (ПВК) “Вагнер” і соратник президента РФ Володимира Путіна Євген Пригожин передав представнику Європейського парламенту кувалду.