Власника соціальної мережі Facebook викликають у Коростенський суд на Житомирщині для доповіді у справі про наклеп.

Відповідне рішення міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень (ЄДРСР ).

Понад два роки у Житомирській області розгляд судової справи про захист честі, гідності та ділової репутації мера одного з міст.

Отже, позивачем у справі виступає міський голова міста Овруч – Іван Коруд. Він судиться з одним із засновників Овруцької районної партійної організації ВО “Свобода” Олексієм Кравчуком через коментарі в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, Коруд просить суд визнати інформацію, поширену Кравчуком, неправдивою. А Кравчука – видалити, спростувати поширену інформацію та стягнути з нього відшкодування моральної шкоди одну гривню та понесені судові витрати у справі.

На клопотання позивача Коростенський міськрайонний суд Житомирської області постановив залучити до участі в розгляді справи в підготовчому судовому засіданні як співвідповідача власника соцмережі Facebook. Зауважимо, що Facrbook входить в коропрорцію Meta, власником якої є Марк Цукерберг. Відтак він може представити компанію в суді.