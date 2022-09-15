За даними аналітиків Інституту вивчення війни, очільник приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин став обличчям так званої "спецоперації" Росії в Україні.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

14 вересня Пригожин виступив з промовою щодо вербування у якій повідомив, що російські ув’язнені беруть участь у війні проти України з 1 липня. Він додав, що завдяки ув’язненим вдалось захопити Вуглегірську ТЕС.

Російській військовий оглядач коментуючи виступ Пригожина зауважив, що власник ПВК “Вагнер” запроваджує “сталінський” метод, тим самим дозволивши Кремлю не оголошувати повну мобілізацію.

Російські військові оглядачі постійно вихваляли успіхи “вагнерівців” Пригожина в Україні, а деякі з них навіть наголошували, що саме Євген Пригожин повинен стати новим міністром оборони РФ, замінивши на цій посаді Сергій Шойгу, якого звинувачують у поразці РФ у Харківській області.

Зокрема російський військовий блогер Максим Фомін (псевдонім Владлен Татарський) нещодавно заявив, що спілкувався з Пригожиним щодо ситуації на українсько-російському кордоні на Харківщині.

“Зустріч Пригожина і Фоміна, якщо вона відбулася, може свідчити про те, що Кремль намагається відповісти на багатомісячні скарги військових оглядачів на те, що міноборони Росії не почуло їхню критику, яка підкреслює неефективність російського вищого командування”, – зауважили експерти.

Євген Пригожин є довіреною особою президента РФ Володимира Путіна. Спілкування Пригожина з військовими оглядачами може сприяти збереженню підтримки військових зусиль Кремля в Україні та покласти провину за поразку на Харківщині виключно на міноборони РФ й Сергія Шойгу.

В ISW додали, що вони вже раніше повідомляли про те, що Кремль змінив свій інформаційний підхід так, щоб задовольнити російських військових оглядачів. Таким чином Путін хоче повернути критично налаштовану спільноту оглядачів, яка критикує владу через поразки РФ в Україні.