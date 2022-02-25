Про це йдеться у дописі пресслужби КМДА у Facebook.

Петро Оленич просить у киян припинити публікувати зняті відео у вільний доступ та повністю припинити онлайн-трансляції.

Як зазначив чиновник із КМДА, це потрібно задля того, щоб не допомагати російським окупантам отримувати інформацію про українських військових.

У КМДА нагадали, що столиця продовжує працювати в умовах воєнного стану. Місцевих жителів просять не панікувати, бути обачними та отримувати інформацію тільки з офіційних джерел.