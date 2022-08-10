Україна отримала необхідні згоди від власників єврооблігацій на відтермінування виплат і термінів погашення за ними на два роки.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну на Ірландській фондовій біржі, передає агентство “Інтерфакс“.

Загалом Україна отримала і прийняла згоду приблизно на 75% від сукупної основної суми цінних паперів, що перебувають в обігу. Також виконано умову наявності згоди від власників щонайменше 50% кожного із 13 випусків єврооблігацій.

У повідомленні зазначили, що термін дії запитів згоди закінчився о 17:00 9 серпня 2022 року за нью-йоркським часом, і що умова прийнятності та перехресна умова були виконані, а також отримано додаткові урядові схвалення щодо клопотань про згоду.

Передбачається, що схвалені зміни щодо умов випусків єврооблігацій набудуть чинності 11 серпня 2022 року.

20 липня Україна запропонувала власникам єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними й терміни погашення на два роки, зберігши поточні ставки дохідності. Після закінчення цього терміну відсотки може бути виплачено одразу або капіталізовано.

Загалом на ринку перебувають в обігу 13 випусків єврооблігацій України загальною номінальною вартістю $17,26 млрд та EUR2,25 млрд.

У термін до липня 2024 року підлягають погашенню три випуски єврооблігацій України на загальну суму $3 млрд 17,59 млн: 1 вересня 2022 року – на $912,35 млн, 1 вересня 2023-го – на $1 млрд 355,23 млн та 1 лютого 2024 року — на $750 млн.